Шляхтин: ВФЛА с трудом выполняет свои финансовые обязательства в связи с отстранением

ДОХА, 25 сентября. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) с трудом выполняет свои финансовые обязательства в связи с дисквалификацией. Об этом во время конгресса Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

23 сентября совет IAAF продлил в 12-й раз отстранение ВФЛА, что не позволит российским легкоатлетам выступить на стартующем 27 сентября чемпионате мира под флагом страны.

"Факт отстранения федерации от членства в IAAF негативно сказался и на финансовой поддержке российской легкой атлетики со стороны спонсоров. Федерация с трудом выполняет свои обязательства, в том числе и в вопросе возмещения всех затрат IAAF. На сегодняшний день нами оплачены все счета и выплачено в IAAF около 3,4 миллиона долларов", - сказал Шляхтин.

ВФЛА была дисквалифицирована в ноябре 2015 года после громкого допингового скандала.