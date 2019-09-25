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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Шляхтин: ВФЛА с трудом выполняет свои финансовые обязательства в связи с отстранением

По словам главы Всероссийской федерации легкой атлетики, организация уже выплатила Международной ассоциации легкоатлетических федераций около $3,4 млн

ДОХА, 25 сентября. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) с трудом выполняет свои финансовые обязательства в связи с дисквалификацией. Об этом во время конгресса Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

23 сентября совет IAAF продлил в 12-й раз отстранение ВФЛА, что не позволит российским легкоатлетам выступить на стартующем 27 сентября чемпионате мира под флагом страны.

"Факт отстранения федерации от членства в IAAF негативно сказался и на финансовой поддержке российской легкой атлетики со стороны спонсоров. Федерация с трудом выполняет свои обязательства, в том числе и в вопросе возмещения всех затрат IAAF. На сегодняшний день нами оплачены все счета и выплачено в IAAF около 3,4 миллиона долларов", - сказал Шляхтин.

ВФЛА была дисквалифицирована в ноябре 2015 года после громкого допингового скандала.

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