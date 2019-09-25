Конгресс IAAF поддержал решение продлить отстранение ВФЛА

ДОХА, 25 сентября. /ТАСС/. Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) поддержал решение совета организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий, решение было принято на заседании конгресса, которое проходит в среду в Дохе.

Совет IAAF 23 сентября продлил отстранение ВФЛА, что не позволит российским легкоатлетам выступить под флагом страны на стартующем в пятницу чемпионате мира в Дохе. Из-за отстранения ВФЛА россияне не могут занимать посты в органах IAAF.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии IAAF неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных заявок в IAAF.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 легкоатлетов России, имеющих нейтральный статус.