Шляхтин: российская легкая атлетика за четыре года санкций потеряла 17 тыс. спортсменов

ДОХА, 25 сентября. /ТАСС/. Российская легкая атлетика за четыре года, которые длится отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), потеряла 17 тыс. спортсменов молодежного и подросткового возрастов. Об этом во время конгресса Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

23 сентября совет IAAF продлил в 12-й раз отстранение ВФЛА, что не позволит российским легкоатлетам выступить на стартующем 27 сентября чемпионате мира под флагом страны.

"В России за эти четыре года не было ни одного международного соревнования, хотя мы постарались увеличить количество своих внутренних стартов. Все также проводятся известные всем любителям и спортсменам соревнования "Русская зима", Мемориал братьев Знаменских и другие, но отсутствие ваших спортсменов приводит к падению интереса к этим соревнованиям у болельщиков, что уже отрицательно влияет в целом на легкую атлетику", - сказал Шляхтин.

"Мы в России потеряли за эти годы 17 тысяч спортсменов молодежного и подросткового возрастов", - отметил он.

Также глава ВФЛА обратил внимание на то, что после дисквалификации национальной федерации произошло значительное снижение в количественном составе тренеров. "Около тысячи тренеров ушли в другие виды спорта, особенно этот отток идет среди тренеров молодого возраста, так как все меньше детей и подростков идут в легкую атлетику, а у родителей на слуху только допинговые страшилки, что вся легкая атлетика пропитана допингом. Конечно, отдавать ребенка в такой вид спорта никто не хочет", - отметил он.

ВФЛА была дисквалифицирована в ноябре 2015 года после допингового скандала.