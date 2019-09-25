Шляхтин: отстранение ВФЛА привело к регрессу российской легкой атлетики

ДОХА, 25 сентября. /ТАСС/. Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) привело к регрессу всей легкой атлетики в России. Об этом президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин рассказал, выступая на заседании конгресса IAAF в Дохе.

Членство ВФЛА было приостановлено IAAF в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Накануне конгресса рабочая группа IAAF рекомендовала продлить отстранение ВФЛА.

"Я бы хотел проинформировать вас и о другой негативной стороне столь длительного коллективного наказания. В дальнейшем это необходимо учитывать при применении подобных санкций к другим федерациям. Мы все здесь понимаем, что коллективные санкции ударили не только по виновникам нарушений, они привели к регрессу всей российской легкой атлетики", - сказал Шляхтин.