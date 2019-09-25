Сын и племянник Шумахера выступят на гонках "Формулы-2" и "Формулы-3" в Сочи

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Сын и племянник семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" немца Михаэля Шумахера Мик и Дэвид Шумахеры выступят в гонках "Формулы-2" и "Формулы-3" в Сочи соответственно. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе автодрома в Сочи.

Гран-при Сочи пройдет с 26 по 29 сентября, в заездах "Формулы-3" также примет участие лидер общего зачета россиянин Роберт Шварцман.

"Испанская команда "Формулы-3" Campos Racing объявила, что на заключительном этапе сезона в России за нее выступит 17-летний Дэвид Шумахер, сын известного пилота "Формулы-1" Ральфа Шумахера и племянник семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Он станет вторым представителем знаменитой автогоночной семьи во время этапа в Сочи: в "Формуле-2" здесь также стартует сын Михаэля Шумахера 20-летний Мик", - говорится в сообщении.

20-летний Мик Шумахер занимает 11-е место в общем зачете "Формулы-2", Дэвид Шумахер располагается на 17-й строчке общего зачета "Формулы-3".