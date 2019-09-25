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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Против дисквалификации ВФЛА высказались 30 национальных федераций

Право голоса имели 190 национальных федераций

ДОХА, 25 сентября. /ТАСС/. Тридцать национальных федераций высказались против продления отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом стало известно после голосования по статусу ВФЛА, которое прошло в среду на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Дохе.

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Конгресс IAAF поддержал решение продлить отстранение ВФЛА

Конгресс большинством голосов поддержал решение совета IAAF продлить отстранение ВФЛА, которое было принято 23 сентября. Право голоса имели 190 национальных федераций, 17 из них в голосовании участия не приняли.

Против продления санкций проголосовали Алжир, Аруба, Бангладеш, Вьетнам, Гамбия, Египет, Замбия, Иордания, Камерун, Киргизия, Кот-д'Ивуар, Ливан, Ливия, Макао, Малави, Малайзия, Мексика, Науру, Нигер, Никарагуа, Палестина, Самоа, Санта Лусия, Северная Македония, Судан, Тринидад и Тобаго, Турция, Хорватия, Экваториальная Гвинея и Южный Судан.

От голосования воздержались Азербайджан, Афганистан, Бахрейн, Белоруссия, Гвинея-Бисау, Зимбабве, Казахстан, Китай, Лесото, Мальдивские острова, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сент-Китс и Невис, Сирия, Сомали, Руанда и Чад.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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