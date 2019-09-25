Коу переизбран на пост президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций

Решение было принято на заседании конгресса IAAF, которое проходит в Дохе. 62-летний Коу был единственным кандидатом на пост, решение о переизбрании было принято единогласно.

Коу впервые стал президентом IAAF четыре года назад, тогда его единственным конкурентом в борьбе за пост являлся глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, который в итоге был избран первым вице-президентом организации.

В 2015 году на основе сведений британского телеканала Би-би-си в адрес Коу было выдвинуто обвинение в сокрытии информации о допинге у российских спортсменов, в частности, утверждалось, что Коу получил электронное письмо с информацией о деталях коррупции по делу российской легкоатлетки Лилии Шобуховой. После этого Коу выступил с заявлением, что ему присылали электронные сообщения с этой информацией и он прочел только текст письма, но не читал вложения, он направил сообщения в комитет по этике для проведения расследования. 11 апреля 2019 года комитет IAAF по этике полностью оправдал Коу и закрыл дело в отношении главы организации.

Из-за дисквалификации Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не имела права заявить своих кандидатов для участия в выборах, поэтому следующие четыре года представителей России в IAAF не будет. Четыре года назад в совет IAAF - второй после конгресса руководящий орган ассоциации - был избран Михаил Бутов, в технический комитет IAAF от России тогда вошла Елена Орлова, в женский комитет - Татьяна Лебедева. В комиссию спортсменов IAAF с 2015 года входит двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.