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Гран-при России "Формулы-1"

На этапе "Формулы-1" в Сочи будут задействованы 2 тыс. представителей силовых структур

Также будет задействовано 170 медиков

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Меры безопасности во время проведения российского этапа "Формулы-1" будут усилены по всему городу. Как рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, безопасность зрителей и участников на "Сочи-Автодроме" обеспечат около двух тысяч представителей силовых структур.

В дни проведения очередного этапа автогонок, которые пройдут с 26 по 29 сентября на трассе "Сочи-Автодрома", ожидается порядка 150 тыс. болельщиков. А по прогнозам, во время подготовки и проведения этапа, аэропорт примет более 370 тыс. пассажиров, сообщил губернатор.

"Все они - наши гости, наши туристы, которые стремятся получить комфортный, насыщенный и безопасный отдых. А это уже наша задача, поэтому во время гонок безопасность зрителей и участников на "Сочи-Автодроме" обеспечат около двух тысяч представителей силовых структур. Меры безопасности будут усилены и в целом по всему городу, особое внимание - аэропорту и вокзалам", - сообщил Кондратьев.

Он также отметил, что будет задействовано 170 медиков. Дежурить будут двадцать три бригады скорой помощи и два вертолета.

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