Клуб КХЛ "Авангард" запустил онлайн-трансляцию строительства новой арены

ТАСС, 25 сентября. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" запустил онлайн-трансляцию строительства новой арены. Об этом в среду сообщила пресс-служба команды.

Ранее сообщалось, что "Арена-Омск" будет реконструирована, но позднее руководство "Авангарда" заявило о том, что ледовый дворец будет снесен, а на его месте построят новую арену. Председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов ранее сообщил, что строительство новой арены в Омске начнется в начале следующего года. Новая арена будет рассчитана на 12 тыс. зрителей и будет иметь несколько входов.

"В августе Александр Крылов пообещал, что за строительством новой Арены в Омске болельщики смогут следить онлайн. Там [на сайте] можно увидеть ход строительства и смотреть прямой эфир с площадки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Перед началом сезона-2018/19 при проведении интерьерного ремонта и модернизации инженерных систем домашней для "Авангарда" "Арены-Омск" были обнаружены проблемы. В конце сентября 2018 года экспертиза признала строительные конструкции хоккейного дворца в Омске находящимися в аварийном состоянии. Из-за этого "Авангард" был вынужден проводить домашние матчи на арене в подмосковной Балашихе. Позднее стало известно, что омская команда будет принимать соперников в Балашихе и в сезоне-2019/20.