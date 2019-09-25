В Краснодаре открыли первое поле для мини-футбола по стандартам УЕФА

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Поле для мини-футбола, построенное по стандартам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), открыли в Прикубанском округе Краснодара. Заниматься на нем смогут не только профессиональные спортсмены, но и любители, являющиеся приверженцами здорового образа жизни, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

"В Краснодаре открыли первое доступное для всех и соответствующее международным критериям поле для мини-футбола. Площадку сделали в самом большом округе Краснодара - Прикубанском. На ней - профессиональное искусственное покрытие, которое соответствует стандартам УЕФА", - говорится в сообщении.

"Конечно, площадки такого качества будут привлекать больше горожан к спорту. Тем более, что у жителей есть огромный спрос на спортивные площадки, они везде и всегда загружены", - приводит пресс-служба слова мэра Краснодара Евгения Первышова.

Размер площадки превышает 1 тыс. кв. м, размер поля - 40 м на 20 м, на нем уложено искусственное покрытие, которое используют на профессиональных футбольных стадионах, установлены профессиональные ворота, нанесена разметка.

В Краснодарской краевой федерации футбола ТАСС сообщили, что по итогам 2018 года в массовый и любительский футбол были вовлечены более 308,6 тыс. жителей региона. "Статистика за 2019 год будет собрана к концу года, мы ожидаем существенное увеличение числа занимающихся массовым футболом", - сказали в пресс-службе региональной федерации.