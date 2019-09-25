УЕФА не может делать заявлений на основании публикаций в СМИ о сборной России

ЛЮБЛЯНА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не может делать официальных заявлений по поводу возможного недопуска сборной России к участию в чемпионате мира 2022 года в Катаре, основываясь на публикациях в СМИ. Об этом ТАСС сообщил президент организации Александер Чеферин.

ФИФА, УЕФА и WADA не имеют претензий к Российскому футбольному союзу

Во вторник журнал Newsweek сообщил, что сборная России может быть не допущена к участию в чемпионате мира 2022 года в Катаре, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прибегнет к санкциям в случае подтверждения манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории. Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил ТАСС, что у Международной федерации футбола (ФИФА), УЕФА и WADA нет претензий к национальной организации.

"Этот вопрос в юрисдикции ФИФА. Как я могу делать официальное заявление на основании публикации в Newsweek?" - сказал Чеферин.

WADA в понедельник инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации, основанием стали изменения, которые обнаружила организация в базе данных московской лаборатории. Предполагается, что комитет по соответствию WADA вынесет окончательную рекомендацию относительно РУСАДА 23 октября.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.