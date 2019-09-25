{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

УЕФА не может делать заявлений на основании публикаций в СМИ о сборной России

Ранее издание Newsweek сообщило, что сборная России может быть не допущена к участию в ЧМ-2022, если WADA прибегнет к санкциям в случае подтверждения манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории
Президент УЕФА Александер Чеферин AP Photo/Alessandra Tarantino
Описание
Президент УЕФА Александер Чеферин
© AP Photo/Alessandra Tarantino

ЛЮБЛЯНА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не может делать официальных заявлений по поводу возможного недопуска сборной России к участию в чемпионате мира 2022 года в Катаре, основываясь на публикациях в СМИ. Об этом ТАСС сообщил президент организации Александер Чеферин.

На эту тему
ФИФА, УЕФА и WADA не имеют претензий к Российскому футбольному союзу

Во вторник журнал Newsweek сообщил, что сборная России может быть не допущена к участию в чемпионате мира 2022 года в Катаре, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прибегнет к санкциям в случае подтверждения манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории. Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил ТАСС, что у Международной федерации футбола (ФИФА), УЕФА и WADA нет претензий к национальной организации.

"Этот вопрос в юрисдикции ФИФА. Как я могу делать официальное заявление на основании публикации в Newsweek?" - сказал Чеферин.

WADA в понедельник инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации, основанием стали изменения, которые обнаружила организация в базе данных московской лаборатории. Предполагается, что комитет по соответствию WADA вынесет окончательную рекомендацию относительно РУСАДА 23 октября.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Футбол в России
В Краснодаре открыли первое поле для мини-футбола по стандартам УЕФА
В Краснодарской краевой федерации футбола сообщили, что по итогам 2018 года в массовый и любительский футбол были вовлечены более 308,6 тыс. жителей региона
Читать полностью