"Бавария" не будет отпускать игроков в сборную, если Нойер не будет основным вратарем

ТАСС, 25 сентября. Президент немецкого футбольного клуба "Бавария" Ули Хёнесс заявил, что клуб может запретить своим игрокам выступать за национальную команду Германии, если голкипер команды Мануэль Нойер перестанет быть основным вратарем сборной. Комментарий Хёнесса приводит Spox.com со ссылкой на Sport Bild.

Ранее издание Bavarian Football Works со ссылкой на Kicker писало, что в двух ближайших матчах сборной Германии против команд Аргентины и Эстонии место основного вратаря займет Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Испания). Отмечалось, что это было личным решением главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва. До этого тер Штеген выразил недовольство тем, что он является резервистом национальной команды, несмотря на то, что был номинирован Международной федерацией футбола (ФИФА) на звание лучшего вратаря года.

"Прежде, чем подобное произойдет, мы перестанем отпускать игроков в национальную сборную. Мы никогда не примем подобные перемены. Лёв услышит наши слова", - сказал Хёнесс.

33-летний Нойер выступает за сборную Германии с 2009 года, всего он провел 90 матчей за команду. Он становился чемпионом мира (2014), бронзовым призером чемпионата мира (2010), двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2012, 2016).