Коу не считает российский вопрос главным во время своего первого срока во главе IAAF

Выборы президента IAAF прошли в среду на конгрессе организации в Дохе, Коу являлся единственным кандидатом на пост.

ДОХА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу не считает, что вопрос дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) являлся главным во время его первого срока во главе организации. Об этом он заявил на пресс-конференции после переизбрания на новый срок.

"Я не считаю, что российский вопрос являлся доминирующим во время моего первого срока, - сказал Коу. - Да, это был непростой период, первые два года были посвящены реформам в организации. Следующие два года мы потратили на их внедрение, нам многое удалось сделать, мы сейчас видим, что это успешно работает".

"Следующие четыре года легкая атлетика должна продолжить положительную динамику роста", - отметил он.

Отстранение ВФЛА было продлено 23 сентября решением совета IAAF, в среду конгресс большинством голосов поддержал это решение.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии IAAF неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных заявок в IAAF.