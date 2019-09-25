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Выборы главы IAAF

Коу не считает российский вопрос главным во время своего первого срока во главе IAAF

В среду Себастьян Коу был переизбран на пост президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций
Глава IAAF Себастьян Коу EPA/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Глава IAAF Себастьян Коу
© EPA/SEBASTIEN NOGIER

ДОХА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу не считает, что вопрос дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) являлся главным во время его первого срока во главе организации. Об этом он заявил на пресс-конференции после переизбрания на новый срок.

Выборы президента IAAF прошли в среду на конгрессе организации в Дохе, Коу являлся единственным кандидатом на пост.

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"Я не считаю, что российский вопрос являлся доминирующим во время моего первого срока, - сказал Коу. - Да, это был непростой период, первые два года были посвящены реформам в организации. Следующие два года мы потратили на их внедрение, нам многое удалось сделать, мы сейчас видим, что это успешно работает".

"Следующие четыре года легкая атлетика должна продолжить положительную динамику роста", - отметил он.

Отстранение ВФЛА было продлено 23 сентября решением совета IAAF, в среду конгресс большинством голосов поддержал это решение.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии IAAF неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных заявок в IAAF.

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