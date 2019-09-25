Александр Медведев назвал мечтой участие ФК "Зенит" в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 в Санкт-Петербурге с участием "Зенита" стал бы финалом мечты. Об этом ТАСС в среду по телефону заявил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Санкт-Петербург получил право принять финал Лиги чемпионов на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которое прошло во вторник в Любляне. Матч пройдет на домашнем стадионе петербургского "Зенита" "Газпром Арена", вмещающем 62 315 зрителей.

"Участие "Зенита" в финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге? Это был бы финал мечты, но для этого нужно двигаться поэтапно - сначала нужно попасть в Лигу чемпионов следующего сезона. Мы играем в этом сезоне в Лиге чемпионов, неплохо начали, группа очень плотная ("Зенит" выступает в группе G c французским "Лионом", немецким "Лейпцигом" и португальской "Бенфикой" - прим. ТАСС), поэтому мы смотрим вперед. Команда строится не на один год, а с перспективой на регулярное участие в Лиге чемпионов и достижение в ней самых высоких результатов", - заявил Медведев.

Россия во второй раз примет финал Лиги чемпионов, в 2008 году финальный матч самого престижного еврокубкового турнира прошел в Москве на стадионе "Лужники", тогда английский "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти переиграл другую команду из Англии, "Челси" (1:1, по пенальти - 6:5). Кроме того, "Лужники" принимали финал Кубка УЕФА в 1999 году, когда итальянская "Парма" разгромила французский "Марсель" (3:0).