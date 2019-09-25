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Бокс

Федерация бокса России опровергла информацию о драке в отеле на чемпионате мира

Ранее сообщалось, что российские участники турнира вступили в переговоры с бойцами Росгвардии, которые приехали в отель
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев опроверг информацию о драке российских боксеров в отеле во время чемпионата мира в Екатеринбурге. Об этом Кремлев рассказал ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось, что российские участники чемпионата мира по боксу устроили буйное празднование в отеле в Екатеринбурге. Несколько человек вступили в переговоры с бойцами Росгвардии, которые приехали по вызову в отель.

"Драки никакой не было, - отметил Кремлев. - Было словесное выяснение отношений, после которого люди пошли спать. Сотрудники Росгвардии и так находились в отеле, обеспечивая безопасность гостей чемпионата мира. Если бы в тот день был конфликт, мы бы организовали конфликтующим поединок по боксу для решения ситуации".

Чемпионат мира по боксу прошел в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября. Сборная России завоевала четыре медали - три золотые и бронзовую.

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