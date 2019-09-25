Легкоатлет Ивакин дисквалифицирован на 4 года за отказ от сдачи допинг-пробы

ТАСС, 25 сентября. Российский прыгун с шестом Антон Ивакин дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом в среду сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Отмечается, что 28-летний спортсмен отказался сдавать допинг-пробы в рамках внесоревновательного контроля, который прошел 31 августа 2019 года. Дисквалификация легкоатлета отсчитывается с 23 сентября 2019 года.

Ивакин является чемпионом мира среди юниоров (2010), чемпионом Европы среди молодежи (1013), чемпионом России в помещении (2013).