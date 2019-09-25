Баскетболист "Химок" Швед пропустит матч открытия Единой лиги ВТБ

ТАСС, 25 сентября. Защитник подмосковного баскетбольного клуба "Химки" Алексей Швед не сыграет в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ с польским клубом "Зелена-Гура". Об этом сообщает пресс-служба "Химок".

Встреча "Химки" - "Зелёна-Гура" пройдет на "ВТБ-Арене" в среду, начало - 20:30 мск. Отмечается, что Швед еще не восстановился после травмы, полученной в финальной серии Единой лиги ВТБ прошлого сезона против ЦСКА (0-3).Также в первом матче сезона-2019/20 у "Химок" не сыграют центровой Тимофей Мозгов, тяжелый форвард Энтони Гилл, разыгрывающий Крис Крамер и легкий форвард Евгений Валиев.

В сезоне-2018/19 Единой лиги ВТБ Швед был признан лучшим игроком регулярного чемпионата, в течение сезона Швед набирал в среднем 22,8 очка за игру, что является лучшим показателем среди всех баскетболистов лиги.

Единая лига ВТБ - баскетбольный турнир, основанный в 2008 году и объединяющий клубы из России и Европы.