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Гран-при России "Формулы-1"

Титов: темпы продажи билетов на Гран-при России "Формулы-1" с каждым годом растут

За пять лет "Сочи-Автодром" посетили свыше 1 млн человек
"Сочи-Автодром" Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
"Сочи-Автодром"
© Сергей Фадеичев/ТАСС

СОЧИ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Темпы реализации билетов на российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" с каждым годом растут. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АНО "Росгонки" Алексей Титов.

Гран-при России проводится в Сочи с 2014 года. За предыдущие пять лет "Сочи-Автодром" посетили свыше 1 млн человек.

"Из года в год мы приближаемся к практически полной загрузке. Темпы продажи билетов на Гран-при 2019 года позволяют предположить, что этот этап не станет исключением, - сказал Титов. - Благодаря грамотной билетной программе, учета пожеланий болельщиков и старта продаж на прошлом Гран-при России мы наблюдаем положительную динамику. В 2019 году количество зрителей, впервые приехавших на этап, возросло на 72,5 процента".

Гран-при России пройдет с 27 по 29 сентября.

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