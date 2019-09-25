Игроки московского "Динамо" планируют посетить "Сочи-Автодром" перед матчем КХЛ

СОЧИ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Игроки московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" перед матчем регулярного чемпионата с "Сочи" планируют посетить "Сочи-Автодром", где пройдет российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом ТАСС рассказал генеральный директор АНО "Росгонки" Алексей Титов.

Матч регулярного чемпионата КХЛ "Сочи" - "Динамо" пройдет в четверг.

"У пилотов "Формулы-1" довольно напряженный график, поэтому посмотрим [сможет ли кто-то из них прийти на хоккейный матч]. Кстати, Даниил Квят в детстве играл в хоккей и пару лет назад перед Гран-при даже провел тренировку с "Сочи" в Ледовом дворце спорта "Большой", - сказал Титов. - У нас вообще очень дружеские отношения с хоккеистами, мы проводили чемпионский челлендж с участием сочинской команды, трек постоянно посещают с экскурсиями хоккеисты и юные спортсмены. В преддверии Гран-при собирается заглянуть к нам и команда "Динамо".

Гран-при России пройдет в Сочи с 27 по 29 сентября.