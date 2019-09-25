Силкин: тренеру ФК "Динамо" Хохлову нужно доверие руководства и время

"Динамо" после 10 туров чемпионата России набрало 10 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. В среду бело-голубые вылетели из розыгрыша Кубка страны, уступив со счетом 0:1 владивостокскому "Лучу", выступающему в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В летнее трансферное окно состав "Динамо" пополнили Себастьян Шиманьский, Заурбек Плиев, Игорь Калинин, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, Рамиль Шейдаев, Шарль Каборе, Клинтон Н'Жи, Роман Нойштедтер, Максимилиан Филипп, Сильвестр Игбун и Оскар Хильемарк.

"С этой обстановкой и таким количеством игроков в команде тренеру нужно время, надо хотя бы дотянуть до предсезонки с нормальными результатами, - считает Силкин. - Любому тренеру надо доверять, доверие руководства очень многое значит, у меня такого доверия не было. В мою бытность мы ЦСКА обыгрывали и 4:0, и 1:0, а получилось, что мне поработать толком не дали, а Слуцкий как работал, так и работал. И после этого ЦСКА много титулов выиграл - это мудрость [президента ЦСКА] Евгения Гинера, что он не стал менять тренера".

"Перед чемпионатом готовили одну команду, а сейчас со стороны смотришь и неясно, где основной состав. Постоянно кто-то играет, кто-то нет, для футболистов хуже ситуации не бывает, потому что они все хотят играть и их очень много. Думаю, что много недовольных, обстановка в команде непростая", - продолжил Силкин.

Собеседник агентства считает, что среди нынешних игроков "Динамо" нет лидера. "Должны быть какие-то изменения, потому что команда плывет по плохому течению. Надо команду каким-то образом встряхивать, потому что на финише чемпионата каждое очко может быть решающим. "Динамо" в последних играх не показывает хорошую игру, и результата нет", - заключил Силкин.

Следующий матч чемпионата России "Динамо" проведет на выезде с "Ростовом". Встреча пройдет 28 сентября.