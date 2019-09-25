Задержки зарплат ФК "Мордовия" перед игроками достигают пяти месяцев

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Игроки саранского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Мордовия" столкнулись с пятимесячными задержками зарплат. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.

"Мы в курсе ситуации, к сожалению, в "Мордовии" из года в год повторяется одно и то же, - сказал Зотов. - Конечно, обращения поступают, в том числе и от бывших игроков клуба, поскольку долги есть и перед ними тоже. Ситуация в "Мордовии" критическая, и спокойно ее воспринимающих там, думаю, нет. У футболистов есть опасения за то, что будет дальше, потому что задержки по зарплате достигают пяти месяцев".

В нынешнем сезоне ФНЛ "Мордовия" занимает 16-е место, набрав 13 очков после 14 встреч.