Шляхтин нацелен довести до конца работу по восстановлению ВФЛА

ДОХА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин нацелен довести до конца работу по восстановлению членства организации в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом он рассказал ТАСС на конгрессе IAAF, который в среду поддержал решение продлить отстранение ВФЛА.

Шляхтин возглавил ВФЛА в января 2016 года, к тому времени организация уже как два месяца была лишена членства в IAAF в связи с допинговым скандалом. 23 сентября совет IAAF на основе рекомендации рабочей группы по восстановлению ВФЛА в 12-й раз продлил отстранение национальной федерации.

"Когда я был легкоатлетом, то моя дисциплина предполагала хорошую выносливость. Думаю, в этом моя фишка. Если бы я был спринтером, то уже сошел бы с дистанции", - сказал Шляхтин.

"Открытость, которую сегодня демонстрирует федерация, дает определенные плоды. Но многие не понимают, что все эти годы процесс восстановления шел в закрытом режиме и о многих вещах я не распространялся, это стало большим плюсом в вопросе доверия со стороны рабочей группы. Если бы я после каждой встречи собирал пресс-конференцию, это бы нам сильно помешало. Если люди видят, что федерация выполняет договоренности, то они тебе доверяют", - добавил он.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом.

В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных заявок в IAAF.