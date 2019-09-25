Коу считает разумным решение дать легкоатлетам России выступать в нейтральном статусе

ДОХА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу считает разумным решение организации позволить российским легкоатлетам выступать в нейтральном статусе, пока их национальная федерация дисквалифицирована. Об этом он заявил на пресс-конференции после переизбрания на новый срок.

Выборы президента IAAF прошли в среду на конгрессе организации в Дохе, Коу являлся единственным кандидатом на пост.

"На правах президента я и мой совет взяли серьезную ответственность за защиту равных для всех условий. Это очень важно, и мы чувствуем, что нам это удается. Я всегда старался найти мирный выход из ситуации. Если речь идет о сохранении российских спортсменов на соревнованиях, то, я думаю, мы нашли разумный путь", - сказал Коу.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии IAAF неоднократно продлевала отстранение ВФЛА.

В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных заявок в IAAF. 27 сентября в Дохе стартует чемпионат мира по легкой атлетике. В заявку на турнир вошли 30 легкоатлетов России, по причине дисквалификации национальной федерации выступать они будут в нейтральном статусе.