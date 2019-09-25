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Бокс

В женском чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ примут участие 809 спортсменок

Соревнования пройдут с 3 по 13 октября

ТАСС, 25 сентября. Женский чемпионат мира по боксу в Улан-Удэ примет 809 спортсменок из 75 стран. Об этом в среду сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

Чемпионат мира пройдет с 3 по 13 октября, будет разыграно 10 комплектов наград. Предварительные поединки пройдут с 3 по 8 октября. 10 октября состоятся четвертьфинальные бои, 12 октября - полуфиналы, в заключительный день состоятся финалы.

В июне Международный олимпийский комитет (МОК) лишил AIBA признания, поэтому на турнире в России не будут разыгрываться олимпийские лицензии. Боксерский турнир на Олимпийских играх в Токио МОК проведет самостоятельно.

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