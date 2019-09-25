"Зенит" сыграет с "Томью" в 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" со счетом 2:1 обыграл красноярский "Енисей" в матче 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Красноярске.

В составе "Зенита" забитыми мячами отметились Алексей Сутормин (58-я минута, с пенальти) и Роберт Мак (64). У гостей отличился Константин Савичев (14). 20-летний нападающий Илья Воробьев и 22-летний полузащитник Сергей Иванов дебютировали за основную команду петербургского клуба, выйдя на замену во втором тайме.

Команды встретились между собой в третий раз. Все три матча выиграл "Зенит".

"Зенит" играет в Российской премьер-лиге и на данный момент возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 23 очка после 10 туров. "Енисей" выступает в чемпионате Олимп - Футбольной национальной лиги и располагается на последнем, 20-м месте, набрав 8 очков после 14 туров.

В другом матче 1/16 финала томская "Томь" разгромила "Тамбов" со счетом 4:0. Голы забили Ислам Тлупов (28), Денис Талалай (36), Дмитрий Сасин (63) и Максим Казанков (74, с пенальти).

В 1/8 финала Кубка России "Зенит" сыграет с "Томью". Встречи 1/8 финала пройдут 30 и 31 октября. Победителем прошлого розыгрыша Кубка России является московский "Локомотив", который в финале обыграл екатеринбургский "Урал" (1:0).