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Мировой футбол

ФИФА рекомендовала ограничить выплаты агентам игроков

Также планируется ограничить количество аренд футболистов

ТАСС, 25 сентября. Комитет участников футбольного процесса Международной федерации футбола (ФИФА) рекомендовал ограничить выплаты агентам игроков. Об этом в среду сообщила пресс-служба организации.

В рекомендациях отмечается, что агентские комиссии будут лимитированы. Комиссии агентам составят не более 10 процентов от суммы трансфера футболиста и трех процентов от его зарплаты. Не больше трех процентов от зарплаты должно доставаться представителям клуба, который приобретает игрока. Также в рекомендациях говорится об ограничениях множественного представительства игрока во избежание конфликта интересов.

С сезона-2020/21 каждый клуб сможет за один сезон отдавать и брать в аренду не более восьми футболистов, причем ограничение накладывается только на соглашения между клубами из разных чемпионатов. С сезона-2022/23 количество игроков сократится до шести. При этом не больше трех из шести футболистов смогут переходить в один клуб.

Данные рекомендации будут представлены совету ФИФА на заседании, которое пройдет 24 октября.

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