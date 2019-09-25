Витюгов не сумел выйти в полуфинал Кубка мира по шахматам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 сентября. /ТАСС/. Российский шахматист Никита Витюгов проиграл китайцу Юй Янъи на тай-брейке в четвертьфинале Кубка мира. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Обе партии четвертьфинала завершились вничью, поэтому соперники играли тай-брейк. Сначала шахматисты провели две партии по 25 минут с добавлением 10 секунд на ход, в обеих была зафиксирована ничья, затем шахматисты обменялись победами в двух партиях по 10 минут с добавлением 10 секунд на ход. Обе партии в блице (две партии по 5 минут с добавлением 3 секунды на ход) завершились вничью, в армагеддоне белыми фигурами победу одержал Юй Янъи. Армагеддон - одна партия, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Также в среду в полуфинал вышел француз Максим Вашье-Лаграв, который на тай-брейке обыграл представителя Армении Левона Ароняна. В первой партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход была зафиксирована ничья, во второй победу одержал Вашье-Лаграв.

Во вторник азербайджанец Теймур Раджабов во второй партии 1/4 финала обыграл американца Джеффри Сюна, россиянин Александр Грищук проиграл китайцу Дин Лижэню. В полуфинале Дин Лижэнь сыграет с Юй Янъи, Раджабов встретится с Вашье-Лагравом. Первые партии полуфинальных матчей пройдут в четверг.

Все матчи, за исключением финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк. В финале и матче за третье место пройдут по четыре партии с 30 сентября по 3 октября. При равном счете 4 октября состоится тай-брейк. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.