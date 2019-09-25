В предгорном селе Ингушетии создадут базу для спортивных тренировок сборных команд РФ

МАГАС, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены провести реконструкцию спортивно-тренировочного центра "Мужичи" в предгорном селе региона и построить новое трехэтажное здание с необходимыми условиями для проведения тренировок сборных команд России, сообщил в среду ТАСС и. о. министра спорта региона Магомед Мургустов.

"В рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" мы намерены провести реконструкцию республиканского спортивно-тренировочного центра "Мужичи". Будет построено новое трехэтажное здание, будет создана специальная база, установлены тренажеры для того, чтобы там могли проводить тренировки спортсмены в различных единоборствах, легкоатлеты. Мы будем приглашать туда сборные команды Российской Федерации для проведения сборов", - сказал Мургустов.

По его словам, средства на строительство и закупку оборудования уже выделены, освоены они будут в 2020 году. "Сумма, которая будет потрачена на строительство, - 207 млн рублей. Строительство будет начато в следующем году, сдать объект планируем в 2020 году, поскольку срок ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2020 года", - добавил собеседник агентства.

База "Мужичи" была построена в 1960-х годах в предгорном селе Мужичи Сунженского района Ингушетии. На территории комплекса есть площадки для занятий баскетболом, теннисом, волейболом. Также есть спортзал для занятий борьбой.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.