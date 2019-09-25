Витюгов заявил, что его подвели нервы в четвертьфинале Кубка мира по шахматам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Черенков/. Российский шахматист Никита Витюгов, проигравший в среду китайцу Юй Янъи на тай-брейке в четвертьфинале Кубка мира в Ханты-Мансийске, считает, что его подвели нервы. Об этом он сообщил ТАСС по итогам тай-брейка.

Обе партии четвертьфинала завершились вничью, поэтому соперники играли тай-брейк. Сначала шахматисты провели две партии по 25 минут с добавлением 10 секунд на ход, в обеих была зафиксирована ничья, затем шахматисты обменялись победами в двух партиях по 10 минут с добавлением 10 секунд на ход. Обе партии в блице (две партии по 5 минут с добавлением 3 секунды на ход) завершились вничью, в армагеддоне белыми фигурами победу одержал Юй Янъи. Армагеддон - одна партия, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

"Он [Юй Янъи] тоже весь дрожал, это было видно, но я сыграл еще хуже. Было соревнование, кто сыграет хуже, я его выиграл. Просто ужас, что он делал, но я делал еще хуже. Здесь усталость сказалась. Меня посади в нормальной ситуации, я никогда так не сыграю", - сказал Витюгов.

Юй Янъи сыграет в полуфинале с соотечественником Дин Лижэнем.

Спасение Вашье-Лаграва

Также в среду в полуфинал вышел француз Максим Вашье-Лаграв, который на тай-брейке обыграл представителя Армении Левона Ароняна. В первой партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход была зафиксирована ничья, во второй победу одержал Вашье-Лаграв.

Француз признался журналистам, что во второй партии имел какое-то время плохую позицию. "Я упустил несколько шансов в начале, от этого моя позиция с чуть лучшей сначала стала чуть хуже, а после жертвы качества стала совсем ужасной. Мне пришлось идти на уступки и в итоге удалось найти выход и не дать моей лодке немедленно пойти ко дну", - сказал он.

"Моя идея была оставаться в безопасности, и она сработала. Было тревожно, но в Кубке мира ты не можешь избежать таких моментов. Надеюсь, это хороший знак. Мой следующий матч будет очень сложным и очень важным", - добавил Вашье-Лаграв.

Рассуждая о противостоянии с Раджабовым в полуфинале, француз отметил, что все может дойти до тай-брейка. "В любом случае я буду стараться. Я рад, что для меня все хорошо закончилось сегодня. Я собираюсь немного отдохнуть, а потом буду общаться с тренером, чтобы обсудить идеи по поводу завтрашней партии", - поведал Вашье-Лаграв.

Все матчи, за исключением финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк. В финале и матче за третье место пройдут по четыре партии с 30 сентября по 3 октября. При равном счете 4 октября состоится тай-брейк. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.