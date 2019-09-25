Лихачев вошел в список номинантов на премию лучшему тренеру года в пляжном футболе

ТАСС, 25 сентября. Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев вошел в список номинантов на награду лучшему тренеру года в мире. Об этом в среду сообщила пресс-служба Всемирной организации пляжного футбола (BSWW).

Всего в список вошло 12 человек. На звание лучшего игрока претендуют 50 спортсменов, в том числе россияне Максим Чужков, Юрий Крашенинников, Борис Никоноров и Артур Папоротный. Также будут выбраны лучшая футболистка и лучший гол года.

41-летний Лихачев работает с национальной командой с 2010 года.

Награждение победителей во всех номинациях пройдет на специальной церемонии, которая пройдет в Дубае 9 ноября.

В сезоне-2018/19 сборная России стала серебряным призером Межконтинентального кубка и Евролиги, а также квалифицировалась на чемпионат мира и Всемирные пляжные игры.