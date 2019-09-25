"Металлург" проиграл "Барысу" в 600-м матче Мозякина в регулярном чемпионате КХЛ

ТАСС, 25 сентября. Магнитогорский "Металлург" проиграл казахстанскому "Барысу" со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Барыса" заброшенными шайбами отметились Джесси Блэкер (4-я минута), Никита Михайлис (51) и Роман Старченко (52). В составе "Металлурга" отличился Павел Дорофеев (23). 38-летний нападающий "Металлурга" Сергей Мозякин провел 600-й матч в регулярном чемпионате лиги. Он является лидером по данному показателю, всего в КХЛ он провел 741 матч, в которых набрал 854 очка (389 шайб + 465 результативных передач).

"Металлург" потерпел второе поражение подряд в лиге, за 10 матчей команда одержала две победы. "Барыс" одержал третью победу подряд, всего за девять матчей клуб смог выиграть шесть раз.

В турнирной таблице Восточной конференции "Металлург" занимает 11-е место, набрав пять очков в десяти матчах, "Барыс" с 12-ю очками после девяти встреч идет пятым.

В следующем матче "Барыс" в гостях сыграет с челябинским "Трактором", встреча пройдет 27 сентября. Днем позднее "Металлург" на выезде сыграет против подмосковного "Витязя".