Футболистки "Рязани-ВДВ" крупно проиграли "Лиону" и завершили выступление в Лиге чемпионов

ТАСС, 25 сентября. Российский футбольный клуб "Рязань-ВДВ" в гостях проиграл французскому "Лиону" со счетом 0:7 в ответном матче 1/16 финала женской Лиги чемпионов.

Забитыми мячами отметились Эжени ле Соммер (18-я минута), Никита Пэррис (21, 88), Дельфин Каскарино (40), Ада Хегерберг (55, с пенальти, 90) и Венди Ренар (90+2). Первый матч также завершился крупной победой "Лиона" - 9:0.

В четверг российская команда "Чертаново" на выезде проведет ответный матч 1/16 финала против шотландского "Глазго Сити". В первой встрече футболистки российского клуба потерпели поражение со счетом 0:1.

Рязанская команда является четырехкратным чемпионом России, также на ее счету одна серебряная и семь бронзовых наград национального первенства. Дважды клуб становился обладателем Кубка России. Лучшим результатом в Лиге чемпионов для "Рязани-ВДВ" является выход в четвертьфинал.

"Лион" становился чемпионом Франции 17 раз, 10 раз клуб побеждал в кубке страны, шесть раз в Лиге чемпионов, что является рекордом, еще дважды французская команда играла в финале турнира.

Женская Лига чемпионов проводится с сезона-2009/10, до этого с сезона-2001/02 проводился Кубок УЕФА среди женщин. В сезоне-2008/09 в финале играла российская "Звезда-2005", уступившая в двух матчах немецкому клубу "Дуйсбург-2001" (0:6, 1:1).