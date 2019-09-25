ЦСКА одержал пятую победу подряд в чемпионате КХЛ, обыграв "Йокерит"

ТАСС, 25 сентября. Московский ЦСКА победил хельсинкский "Йокерит" со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе ЦСКА отличились Кирилл Капризов (3-я минута), Константин Окулов (15), Алексей Марченко (35), Павел Карнаухов (42) и Линден Вей (46). У финской команды заброшенной шайбой отметился Стив Мозес (22). Капризов набрал 13-е очко (6 шайб + 7 результативных передач) в текущем сезоне и вышел на первое место в гонке бомбардиров.

ЦСКА одержал пятую победу подряд, всего в активе армейцев восемь побед в десяти матчах. "Йокерит" потерпел шестое поражение в девяти матчах.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает третье место, набрав 17 очков. "Йокерит" идет на девятом месте, набрав 7 очков. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо" 27 сентября, "Йокерит" примет екатеринбургский "Автомобилист" днем позднее.