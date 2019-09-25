"Краснодар" проиграл "Нижнему Новгороду" в 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу

ТАСС, 25 сентября. "Краснодар" уступил "Нижнему Новгороду" со счетом 0:1 в гостевом матче 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу.

Мяч на 78-й минуте забил Александр Ставпец. Для "Краснодара" это поражение стало третьим подряд. Ранее команда проиграла швейцарскому "Базелю" (0:5) в Лиге Европы и московскому ЦСКА (2:3) в чемпионате России. Оба поражения "Краснодар" потерпел в гостях.

"Краснодар" в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимает четвертое место, набрав в 10 матчах 20 очков, "Нижний Новгород" идет 12-м в Олимп - Футбольной национальной лиге, имея в активе 18 очков после 14 туров.

В 1/8 финала "Нижний Новгород" сыграет с победителем матча между ярославским "Шинником" и "Сочи", который завершится позднее.