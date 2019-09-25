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Летние олимпийские виды спорта

Баскетболисты ЦСКА выиграли Кубок Гомельского в девятый раз

В финале армейцы обыграли греческий "Олимпиакос" со счетом 91:66

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл греческий "Олимпиакос" со счетом 91:66 в финальном матче Кубка Гомельского. Турнир прошел в Москве в УСК ЦСКА.

В матче за третье место российский УНИКС проиграл в овертайме греческому "Промитеасу" (83:87).

ЦСКА выиграл турнир второй раз подряд. Всего теперь на счету армейцев девять побед в Кубке Гомельского.

Сезон-2019/20 ЦСКА начнет матчем против красноярского "Енисея" в Единой лиге ВТБ, встреча пройдет 28 сентября. В Евролиге московский клуб 4 октября встретится с испанской "Валенсией".

Кубок Гомельского проводится с 2008 года. Помимо ЦСКА, победителями становились "Химки", греческий "Панатинаикос" и литовский "Жальгирис".

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