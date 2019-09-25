Квят начнет гонку Гран-при России с конца стартовой решетки из-за смены силовой установки

СОЧИ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" приняла решение заменить силовую установку на болиде Даниила Квята, из-за чего российский пилот начнет гонку Гран-при России с конца стартовой решетки. Об этом ТАСС рассказал руководитель "Торо Россо" Франц Тост.

Квят в нынешнем сезоне уже использовал лимит замен силовой установки. Каждая последующая замена влечет за собой штраф в виде потери 10 и более мест на стартовой решетке. Команда также может принять решение отправить Квята в гонку с пит-лейна.

"Мы ожидаем высоких результатов от гонки в Сочи. Однако Квяту придется стартовать с конца стартовой решетки, потому что мы поменяем на его болиде силовую установку", - сказал Тост.

Гран-при России пройдет в Сочи с 27 по 29 сентября.