ХК "Локомотив" обыграл рижское "Динамо" в первом матче после ухода тренера Мактавиша

ТАСС, 25 сентября. Ярославский "Локомотив" обыграл рижское "Динамо" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Павел Красковский (16-я минута), Максим Осипов (29), Николай Коваленко (40) и Стефан да Коста (46).

"Локомотив" провел первый матч после ухода канадского специалиста Крейга Мактавиша с поста главного тренера команды. Вместо него исполняющим обязанности главного тренера был назначен спортивный директор клуба Александр Ардашев.

В нынешнем сезоне "Локомотив" одержал вторую победу над рижской командой, в первом матче ярославский клуб победил в гостях со счетом 3:2. "Динамо" потерпело четвертое поражение подряд.

В турнирной таблице Западной конференции "Локомотив" идет на девятом месте, набрав 8 очков в девяти матчах. "Динамо" занимает последнее, 12-е место, имея в активе 6 очков после 10 игр. В следующем матче ярославцы на выезде сыграют с челябинским "Трактором" 29 сентября. На следующий день "Динамо" примет санкт-петербургский СКА.

В еще одном матче дня казанский "Ак Барс" в гостях обыграл челябинский "Трактор" со счетом 6:0. Шайбы забросили Патрис Кормье (5), Михаил Глухов (7), Кирилл Петров (7), Вячеслав Основин (11), Андрей Педан (26) и Данис Зарипов (30). Защитник "Трактора" Сергей Коньков провел 550-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. Игроки "Трактора" Петров, Кормье и Джастин Азеведо набрали очки в пятом матче подряд.

"Трактор" потерпел третье поражение подряд и занимает седьмое место в Восточной конференции с 11 очками в 12 матчах. "Ак Барс" набрал 14 очков в 9 играх и идет третьим.