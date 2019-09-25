Божович: "Торпедо" заслужило победу над "Крыльями Советов" в Кубке России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Крылья Советов" Миодраг Божович назвал победу московского "Торпедо" над его командой в 1/16 финала Олимп - Кубка России заслуженной. Об этом он рассказал на пресс-конференции после матча.

"Торпедо", выступающее в Олимп - Футбольной национальной лиге, обыграло дома "Крылья Советов" со счетом 2:0.

"Торпедо" лучше начало эту игру. В первом тайме игроки соперника двигались быстрее, во всем были лучше нас. Мы чуть-чуть прибавили во втором, но "Торпедо" заслужило сегодня победу", - сказал Божович.

Один из лучших бомбардиров чемпионата России Александр Соболев вышел на поле во втором тайме. "Для нас важна игра с "Тамбовом", надо было его поберечь. К тому же хотелось дать шанс другим футболистам", - отметил Божович.

"Крылья Советов" сыграют в рамках 11-го тура чемпионата России с "Тамбовом" 28 сентября. Самарский клуб занимает последнее место таблице национального первенства.