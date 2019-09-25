Мартин остался доволен своим дебютом на посту тренера женской сборной России по гандболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сентября. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин поздравил команду с победой в первом матче квалификации чемпионата Европы 2020 года. В беседе с журналистами он сказал, что каждый тренер мечтает о таком дебюте.

В среду сборная России со счетом 34:15 одержала победу в матче против команды Словакии в Ростове-на-Дону. Для Мартина игра стала первой на посту главного тренера сборной России.

"Я хотел бы поздравить сборную России с дебютом. В домашних стенах, при такой атмосфере - каждый тренер мечтает о таком дебюте", - сказал Мартин.

Главный тренер сборной Словакии Павел Стрейхер поздравил победителей и дал свою оценку уровню подготовки российской команды. "Мы знали, что играем против вице-чемпионов Европы, против команды, которая имеет очень большой потенциал", - отметил Стрейхер.

На чемпионате Европы 2018 года сборная России заняла второе место. Чемпионат Европы 2020 года пройдет в Дании и Норвегии.