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Летние олимпийские виды спорта

Мартин остался доволен своим дебютом на посту тренера женской сборной России по гандболу

Россиянки выиграли у команды Словакии на старте отборочного турнира Евро-2020

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сентября. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин поздравил команду с победой в первом матче квалификации чемпионата Европы 2020 года. В беседе с журналистами он сказал, что каждый тренер мечтает о таком дебюте.

В среду сборная России со счетом 34:15 одержала победу в матче против команды Словакии в Ростове-на-Дону. Для Мартина игра стала первой на посту главного тренера сборной России.

"Я хотел бы поздравить сборную России с дебютом. В домашних стенах, при такой атмосфере - каждый тренер мечтает о таком дебюте", - сказал Мартин.

Главный тренер сборной Словакии Павел Стрейхер поздравил победителей и дал свою оценку уровню подготовки российской команды. "Мы знали, что играем против вице-чемпионов Европы, против команды, которая имеет очень большой потенциал", - отметил Стрейхер.

На чемпионате Европы 2018 года сборная России заняла второе место. Чемпионат Европы 2020 года пройдет в Дании и Норвегии.

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