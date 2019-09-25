Клуб НХЛ "Калгари" подписал контракт с нападающим Ткачуком

ТАСС, 25 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" заключил контракт с американским нападающим Мэттью Ткачуком. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на три года. Он стал самым высокооплачиваемым игроком в составе команды, его средняя зарплата теперь составляет $7 млн в год.

На драфте НХЛ 2016 года Ткачук был выбран "Калгари" под шестым номером. В прошлом сезоне он провел 80 матчей, в которых набрал рекордные для себя 77 очков (34 шайбы + 43 передачи). Ткачук стал самым молодым игроком в истории "Калгари", набравшим 100 очков в НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 2 октября.