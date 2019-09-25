Лебеденко: футболистам "Торпедо" приятно, что они играли на одном уровне с командой РПЛ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Торпедо" играли на одном уровне с самарскими "Крыльями Советов" и добились заслуженной победы в матче 1/16 финала Олимп - Кубка России. Таким мнением с журналистами после матча поделился нападающий "Торпедо" Игорь Лебеденко.

В среду "Торпедо" одержало домашнюю победу над "Крыльями Советов" со счетом 2:0.

"Мы стремимся играть в быстрый и интересный футбол. Сегодня мы играли на максимуме и добились заслуженной победы, "Крылья Советов" не очень много моментов создали. Нам приятно, что мы играли на одном уровне с командой РПЛ", - сказал Лебеденко.

"Торпедо" встретится в 1/8 финала с победителем матча "Балтика" (Калининград) - "Локомотив" (Москва). Матчи 1/8 финала пройдут 30 и 31 октября.