Савичев: "Торпедо" на отлично сдало экзамен, победив команду РПЛ в Кубке России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. "Торпедо" показало хороший уровень игры в матче 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу против самарских "Крыльев Советов". Такое мнение высказал главный тренер московского клуба Николай Савичев.

Столичная команда, лидирующая в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги, в среду обыграла дома "Крылья Советов", которые выступают в Российской премьер-лиге, со счетом 2:0. На следующей стадии турнира "Торпедо" сыграет с победителем пары "Балтика" (Калининград) - "Локомотив" (Москва), эта встреча завершится позднее в среду.

"По горячим следам могу сказать, что игра соответствовала уровню РПЛ. Речь идет и о командной скорости. Хочу похвалить парней, выполнили задачу, сегодня был экзамен - матч против команды РПЛ, сдали его на отлично. Если выйдем на "Локомотив", то будем еще сдавать экзамены", - сказал Савичев.

"Игра была важной в плане дальнейшей стратегии нашего клуба: под стратегией имею в виду победу в каждом матче. Главное сейчас восстановиться, сохранить настрой. Ждем следующей игры против "Нефтехимика", - добавил он.

"Торпедо" сыграет в 15-м туре первенства ФНЛ с нижнекамским "Нефтехимиком" на выезде 29 сентября.