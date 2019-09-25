Куртинайтис: игроки "Химок" допускали детские ошибки в стартовом матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Баскетболисты подмосковных "Химок" совершали детские ошибки по ходу стартового матча нового сезона регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с польским клубом "Зелена-Гура". Об этом на пресс-конференции в среду сообщил главный тренер российской команды Римас Куртинайтис.

Матч прошел в среду в Москве и завершился победой хозяев со счетом 79:75. По ходу четвертой четверти подмосковный клуб вел с преимуществом в 15 очков, однако в конце встречи едва не упустил лидерство.

"В первую очередь хочу порадоваться, что выиграли, первая встреча никогда не бывает легкой, особенно зная нашу сложную ситуацию с подготовкой к сезону - мы впервые собрались полным составом позавчера, при этом четверо игроков еще не могут тренироваться, потому что есть травмы. Летом мы поменяли 10 игроков, еще не успели создать команду, мыслящую одинаково, в этом плане у нас проблема. Также сегодня было мало помощи со скамейки, детские ошибки, которые непозволительны при результате "+15". Я не понимаю, ведь не было особого давления, просто надо играть собранно, но этого не хватало", - сказал Куртинайтис.

В следующем матче турнира "Химки" 29 сентября сыграют в гостях против эстонского "Калева". Двумя днями позже "Зелена-Гура" примет петербургский "Зенит".