Тренер "Зелены-Гуры": баскетболисты команды ощущали давление в начале матча с "Химками"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Игроки польского баскетбольного клуба "Зелена-Гура" ощущали давление в начале стартового матча нового сезона регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Химками". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Зелены-Гуры" Жан Табак.

Матч открытия нового сезона Единой лиги ВТБ прошел в среду в Москве и завершился победой "Химок" со счетом 79:75.

"Мы знали, что "Химки" испытывают проблемы с составом, - сказал Табак. - В начале матча мы испытывали определенное давление, которое на нас оказывали трибуны, атмосфера Единой лиги ВТБ и статус соперника, но по ходу матча мы проснулись, предприняли огромные усилия, чтобы отыграться".

"У нас тоже есть большие проблемы с составом, потому что предсезонку мы проводили с 5-6 игроками стартового состава и сейчас находимся далеко не в тех кондициях, в которых хотелось бы, мы неважно защищались, плохо реализовывали свои владения и пока еще играем не в тот баскетбол, который я хотел бы видеть, однако тот факт, что мы были на расстоянии одного броска, чтобы догнать "Химки", говорит о многом. У нас были варианты, возможности сравнять счет и, быть может, даже победить, но это хороший старт для нас", - добавил Табак.

В следующем матче турнира "Химки" 29 сентября сыграют в гостях против эстонского "Калева", двумя днями позже "Зелена-Гура" примет санкт-петербургский "Зенит".