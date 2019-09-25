Обладатель Кубка России "Локомотив" проиграл "Балтике" в 1/16 финала турнира

ТАСС, 26 сентября. Калининградская "Балтика" одержала победу над московским "Локомотивом" в серии пенальти в домашнем матче 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу.

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. Одиннадцатиметровые удары точнее исполнили хозяева поля - 4:1. В основное время в составе победителей забитым мячом отметился Ян Казаев (75-я минута), у проигравших отличился Эдер (31). В прошлом году команды также встречались на данной стадии турнира, тогда победу в дополнительное время со счетом 3:2 одержал "Локомотив", причем один из мячей забил португальский форвард железнодорожников, который сравнял счет за несколько минут до конца второго тайма ударом через себя.

"Локомотив" является действующим победителем Кубка России, в прошлом сезоне в финальном матче красно-зеленые обыграли екатеринбургский "Урал" (1:0). Второй раз подряд в ранге обладателя трофея "Локомотив" проигрывает в матче 1/16 финала. В сезоне-2017/18 команда после победы в турнире уступила самарским "Крыльям Советов" в дополнительное время (2:3).

"Локомотив" в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимает пятое место, набрав 20 очков в 10 матчах, "Балтика" в Олимп - Футбольной национальной лиге после 14 туров занимает девятое место, имея в активе 19 очков.

По итогам игрового дня стали известны все пары 1/8 финала турнира. "Балтика" на следующей стадии сыграет с московским "Торпедо", "Оренбург" - с подмосковными "Химками", "Нижний Новгород" - с ярославским "Шинником", тульский "Арсенал" - с екатеринбургским "Уралом", московский ЦСКА - с "Уфой", московский "Спартак" - с "Ростовом", санкт-петербургский "Зенит" - с томской "Томью", грозненский "Ахмат" - с владивостокским "Лучом".

Согласно регламенту, клубы премьер-лиги проводят матчи 1/8 финала на своем поле, если они на этой стадии встречаются с командами из более низких дивизионов, а если команды одного дивизиона играют друг против друга, то хозяин поля определяется жребием. Таким образом, "Оренбург", "Зенит" и "Ахмат" свои игры проведут дома.