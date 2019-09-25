Победитель сложил полномочия. Состоялись матчи 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу

ТАСС, 26 сентября. Все матчи 1/16 финала Олимп - Кубка России по футболу состоялись в среду. Сразу семь клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), среди которых значится и действующий обладатель трофея московский "Локомотив", выбыли из розыгрыша турнира.

Железнодорожники сложили свои полномочия, уступив в Калининграде "Балтике" в серии пенальти (1:1, 4:1 - по пенальти). Главный тренер столичной команды Юрий Семин выпустил в стартовом составе ближайший резерв и молодежь, держа в уме предстоящие встречи против петербургского "Зенита" (28 сентября) и мадридского "Атлетико" (1 октября). Однако ставка самого опытного тренера РПЛ на этот раз не сыграла. В 1/8 финала турнира "Балтика" встретится с московским "Торпедо", которое дома взяло верх над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:0.

Все ближе, судя по результатам, отставка Дмитрия Хохлова с поста главного тренера московского "Динамо". Команда, прибывшая во Владивосток в боевом составе, уступила местному "Лучу" (0:1). В следующей стадии дальневосточники сыграют с грозненским "Ахматом", который в тяжелейшем поединке одолел "СКА-Хабаровск" (2:2, 4:2 - по пенальти).

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов уже долгое время находится под давлением болельщиков. Даже гостевая победа над "КамАЗом" в Набережных Челнах (2:1) не уменьшила волну критики. Однако после четырех поражениях подряд результат для столичного коллектива стоит в приоритете. В 1/8 финала "Спартак" сыграет с "Ростовом", который при отсутствии нескольких лидеров уверенно обыграл саранскую "Мордовию" со счетом 2:0.

Черная полоса для "Краснодара" и "Рубина"

Никак не может завершить неудачную серию игр "Краснодар". После чувствительных поражений от швейцарского "Базеля" (0:5) в Лиге Европы и от столичного ЦСКА в РПЛ (2:3) команда Сергея Матвеева проиграла и "Нижнему Новгороду" (0:1), завершив борьбу за трофей Кубка России. В следующей стадии нижегородцы встретятся с ярославским "Шинником", оказавшимся сильнее "Сочи" (0:0, 5:4 - по пенальти).

Полоса поражений продолжается и у казанского "Рубина". Неудача в матче с подмосковными "Химками" (0:3) стала пятой подряд для команды Романа Шаронова. Соперником "Химок" по 1/8 финала будет "Оренбург", обыгравший столичное "Чертаново" (2:0).

Вышли в следующую стадию ЦСКА и "Зенит", которые прибегли к широкой ротации составов, но добыли победы над владикавказской "Аланией" (3:1) и красноярским "Енисеем" (2:1) соответственно. В следующей стадии армейцам предстоит встреча с "Уфой", обыгравшей "Чайку" из Ростовской области (1:0). "Зенит" сыграет с томской "Томью", которая разгромила "Тамбов" со счетом 4:0.

В оставшихся матчах тульский "Арсенал" обыграл воронежский "Факел" со счетом 2:1, а екатеринбургский "Урал" оказался сильнее новороссийского "Черноморца" (2:0). Победители данных пар в очном противостоянии разыграют путевку в четвертьфинал Олимп - Кубка России.

Матчи 1/8 финала турнира состоятся 30 октября.