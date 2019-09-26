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Футбол в Англии

"Челси" сыграет с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Кубка английской лиги по футболу

Матчи этой стадии пройдут 29 и 30 октября
Описание
© AP Photo/Dave Thompson

ТАСС, 26 сентября. Футбольные клубы "Челси" и "Манчестер Юнайтед" встретятся в 1/8 финала Кубка английской лиги. Об этом стало известно по итогам жеребьевки.

Также на этой стадии лидер текущего сезона чемпионата Англии "Ливерпуль" примет лондонский "Арсенал". Действующий победитель турнира "Манчестер Сити" сыграет с "Саутгемптоном". "Эвертон" примет на своем поле "Уотфорд", "Астон Вилла" встретится с "Вулверхэмптоном", "Бертон" - с "Лестером", "Кроули Таун" - с "Колчестер Юнайтед", "Оксфорд" - с "Сандерлендом".

Встречи 1/8 финала состоятся 29 и 30 октября. Также у команд будет возможность перенести матч на 28 октября.

Самым титулованным клубом в истории турнира является "Ливерпуль" - восемь трофеев. Шесть титулов в активе "Манчестер Сити". Третью строчку делят между собой "Челси", "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед" - по пять трофеев.

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