"Питтсбург" победил "Детройт" в предсезонном матче НХЛ, Малкин отдал передачу

ТАСС, 26 сентября. "Питтсбург" одержал дома победу над "Детройтом" со счетом 4:2 в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результативной передачей в составе хозяев отметился российский форвард Евгений Малкин.

У победителей шайбы забросили Брэндон Танев (4-я минута), Брайан Раст (21), Доминик Симон (42) и Сидни Кросби (57). В составе проигравших голами отметились Райан Куффнер (14) и Майк Грин (38). Малкин отдал результативную передачу в эпизоде с заброшенной шайбой Раста.

Следующую встречу "Питтсубрг" проведет 28 сентября дома против "Баффало". "Детройт" днем ранее сыграет на своей площадке против "Сент-Луиса".

В другом матче дня "Баффало" в овертайме обыграл дома "Коламбус" со счетом 4:3. В составе гостей результативной передачей отметился нападающий Никита Коростелев.