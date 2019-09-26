Тренер: легкоатлеты из Чувашии впервые узнали о переливании крови после претензий РУСАДА

ТАСС, 26 сентября. Несовершеннолетние спортсмены, некоторые из которых попали под подозрение РУСАДА, впервые услышали о переливании крови после интервью генерального директора агентства Юрия Гануса французскому изданию "Экип". Об этом сообщил ТАСС в четверг тренер по легкой атлетике спортивной школы олимпийского резерва №3 в Чувашии, мастер спорта СССР по легкой атлетике, заслуженный тренер России и Чувашии Валентин Давалов.

По данным документа, имеющегося в распоряжении ТАСС, девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства. В интервью Ганус подверг критике руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, а также заявил, что нескольким легкоатлетам из Чувашии проводили переливание крови под прикрытием со стороны региона. Истцы были временно отстранены от спортивной деятельности в связи с проводившимся расследованием РУСАДА.

"В основном молодые спортсмены, несовершеннолетние есть (попали под подозрение - прим. ТАСС). Они вообще удивляются и даже представления не имеют о переливании крови. Спрашивали у меня, что это такое", - сказал собеседник агентства.

Давалов добавил, что спортсменам не терпится получить итоги расследования экспертов. "Они уже все говорят, быстрей бы все это закончилось, потому что неизвестность тянется, ничего не ясно. А тут еще и переливания крови непонятные появляются, это всех нервирует", - уточнил он.

Во вторник главный тренер по легкой атлетике Центра спортивной подготовки сборных команд Чувашии имени А. Игнатьева Николай Панфилов сообщил ТАСС, что считает абсурдными заявления о переливании крови спортсменам. Он также добавил, что сейчас обсуждается вопрос оспаривания этих заявлений в суде. Заместитель министра физической культуры и спорта Чувашии Игорь Головин в беседе с ТАСС отмечал, что считает претензии необоснованными, но до окончания проверки группы независимых экспертов министерство не планирует реагировать на заявления. По его данным, эта работа завершится приблизительно в середине октября.

РУСАДА 17 июня сообщило, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Чувашии. По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом. По 33 атлетам планируется открытие дел.