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Мировой футбол

"Индепендьенте дель Валье" стал первым финалистом Южноамериканского кубка по футболу

Соперник команды по решающему противостоянию определится 27 сентября в игре между "Колоном" и "Атлетико Минейро"
Футболисты "Коринтианса" Данило Авелар и "Индепендьенте дель Валье" Кристиан Дахоме AP Photo/Dolores Ochoa
Описание
Футболисты "Коринтианса" Данило Авелар и "Индепендьенте дель Валье" Кристиан Дахоме
© AP Photo/Dolores Ochoa

ТАСС, 26 сентября. Эквадорский футбольный клуб "Индепендьенте дель Валье" сыграл вничью с бразильским "Коринтиансом" со счетом 2:2 во втором полуфинальном матче Южноамериканского кубка и вышел в финал турнира. Первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Эквадора.

Первыми в матче отличились футболисты "Коринтианса". На 29-й минуте мяч забил нападающий Мауро Боселли. Во втором тайме "Индепендьенте дель Валье" ответил точными ударом полузащитника Джона Санчеса (68). На 87-й арбитр Пьеро Маса после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота эквадорского клуба, который реализовал хавбек Клайсон. Однако на третьей добавленной ко второму тайму минуте форвард "Индепендьенте дель Валье" Алехандро Кабеса счет сравнял и обеспечил своей команде выход в финал турнира.

В другой полуфинальной паре играют аргентинский "Колон" и бразильский "Атлетико Минейро". Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Аргентины. Ответный матч пройдет 27 сентября на поле "Атлетико Минейро".

Самыми титулованными клубами Южноамериканского кубка, который проводится с 2002 года, являются аргентинские "Бока Хуниорс" и "Индепендьенте". На их счету по два трофея. Еще 13 клубов имеют по одному титулу. Ни один из полуфиналистов ранее не становился победителем Южноамериканского кубка.

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